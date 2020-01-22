Rusya’da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı’ müdahale

Rusya’dan Dubai’ye gitmek üzere pistten havalanan uçakta olay çıkaran yolcuyu diğer yolcular kollarından bantlayarak durdurdu.

Rusya’nın Ufa kentinden Dubai’ye gitmek üzere uçağa binen bir yolcu, uçağın kalkışından sonra diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı. Diğer yolcular kadının herkesi rahatsız etmesi ve küfür etmesi üzerine kabin görevlilerine şikayette bulundu. Alkollü olduğu gözlenen yolcuyu kabin görevlileri durduramayınca bu kez uçaktaki diğer yolcular devreye girdi. Rahatsızlık vermeye devam eden kadının kollarından tutan başka bir yolcu, kabin görevlilerinden kollarını bağlayabilmek için bir malzeme istedi. Kabin görevlileri ise koli bandı getirerek yolcunun, olay çıkaran kadını kollarından bağlamasına yardım etti. Sakinleşmeye başlayan kadın, yolculuğa devam ederken uçak Dubai’ye iniş yaptıktan sonra polise teslim edildi.

