Rusya'da Ünlü Sivil Toplum Örgütü'ne Kapatma Kararı

Rusya’nın en eski ve en bilinen insan hakları örgütü Memorial hakkında yüksek mahkeme kapatma kararı verdi. Sivil toplum kuruluşuna yabancı ülkeler hakkında lobi faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle kapatma davası açılmıştı.

Her ne kadar Rusya ülkeyi dış güçlerin etkilerine karşı korumak adına bu adımları attığını savunsa da kapatma kararı, ülkede yönetime muhalif kişi ve gruplara karşı yürütülen baskı faaliyetlerinin bir devamı olarak niteleniyor.

Interfax Haber Ajansı’na konuşan Memorial’ın avukatlarından biri, kapatma kararına itirazlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Sovyetler Birliği’nin son yıllarında kurulan ve Stalin dönemindeki suçları belgeleyen Memorial örgütü, son dönemde Rusya lideri Putin’in baskıcı politikalarını yüksek sesle eleştiriyordu.

Memorial, 2015 yılında Rusya tarafından yabancı ajan örgütler listesine dahil edilmişti. Bu kararla birlikte sivil toplum kuruluşunun bazı faaliyetlerine de kısıtlamalar getirilmişti.

Moskova merkezli Memorial İnsan Hakları Merkezi ve Memorial Uluslararası hakkında geçtiğimiz ay kapatma davası açılmıştı. Örgütün, yayınları ve sosyal medyadan yayımladığı mesajlarıyla uluslararası kurumlara dair yasaları deldiği iddia ediliyordu. Savcılık ayrıca örgütü, terör ve aşırıcılığa göz yummakla ve devlet yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik kampanyalar yürütmekle suçladı suçladı.

Memorial yetkilileriyse tüm suçlamaları reddederken davanın tamamen siyasi amaçlarla açılmış olduğunu kararın da siyasi bir sonuç olduğunu savundu.

