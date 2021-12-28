HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da Ünlü Sivil Toplum Örgütü'ne Kapatma Kararı

Rusya'da Ünlü Sivil Toplum Örgütü'ne Kapatma Kararı

28.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın en eski ve en bilinen insan hakları örgütü Memorial hakkında yüksek mahkeme kapatma kararı verdi. Sivil toplum kuruluşuna yabancı ülkeler hakkında lobi faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle kapatma davası açılmıştı

Rusya’nın en eski ve en bilinen insan hakları örgütü Memorial hakkında yüksek mahkeme kapatma kararı verdi. Sivil toplum kuruluşuna yabancı ülkeler hakkında lobi faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle kapatma davası açılmıştı.

Her ne kadar Rusya ülkeyi dış güçlerin etkilerine karşı korumak adına bu adımları attığını savunsa da kapatma kararı, ülkede yönetime muhalif kişi ve gruplara karşı yürütülen baskı faaliyetlerinin bir devamı olarak niteleniyor.

Interfax Haber Ajansı’na konuşan Memorial’ın avukatlarından biri, kapatma kararına itirazlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Sovyetler Birliği’nin son yıllarında kurulan ve Stalin dönemindeki suçları belgeleyen Memorial örgütü, son dönemde Rusya lideri Putin’in baskıcı politikalarını yüksek sesle eleştiriyordu.

Memorial, 2015 yılında Rusya tarafından yabancı ajan örgütler listesine dahil edilmişti. Bu kararla birlikte sivil toplum kuruluşunun bazı faaliyetlerine de kısıtlamalar getirilmişti.

Moskova merkezli Memorial İnsan Hakları Merkezi ve Memorial Uluslararası hakkında geçtiğimiz ay kapatma davası açılmıştı. Örgütün, yayınları ve sosyal medyadan yayımladığı mesajlarıyla uluslararası kurumlara dair yasaları deldiği iddia ediliyordu. Savcılık ayrıca örgütü, terör ve aşırıcılığa göz yummakla ve devlet yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik kampanyalar yürütmekle suçladı suçladı.

Memorial yetkilileriyse tüm suçlamaları reddederken davanın tamamen siyasi amaçlarla açılmış olduğunu kararın da siyasi bir sonuç olduğunu savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapat
Büyükçekmece'de kan donduran olay! Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çektiBüyükçekmece'de kan donduran olay! Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti
Cansız bedeniyle 2 ay aynı evde yaşamış!Cansız bedeniyle 2 ay aynı evde yaşamış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Delmicron paniğini bitirecek sözler! Prof. Dr. Özlü açıkladı

Delmicron paniğini bitirecek sözler! Prof. Dr. Özlü açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.