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Rusya’da Uyarılara Rağmen Protesto Gösterileri

31.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Rusya’da Uyarılara Rağmen Protesto Gösterileri

Binlerce kişi yetkililerin uyarılarına ragmen muhalif lider Alexei Navalny’nin serbest bırakılması için ülke genelinde sokaklardaydı. Protestolarda iki binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Amerika protestoculara yönelik müdahaleyi kınadı, Navalny'nin serbest bırakılmasını istedi

Binlerce kişi yetkililerin uyarılarına ragmen muhalif lider Alexei Navalny’nin serbest bırakılması için ülke genelinde sokaklardaydı. Protestolarda iki binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Geçen hafta binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yetkililerin uyarıları Pazar günü göstericileri durduramadı. Başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin doğusundan batısına birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Navalny 17 Ocak’ta tedavi gördüğü Almanya’dan dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Amerika Navalny’nin serbest bırakılmasını istedi ve protestoculara yönelik müdahaleyi de kınadı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medyadan, Amerika’nın Rus yetkililerin ikinci haftadaki gösterilerde protestoculara ve gazetecilere yönelik sert müdahalesini kınadığını belirtti.

Moskova’daki gösteride polis protestocuları rasgele gözaltına alırken, protestocular da “İstifa et Putin”, “Hırsız Putin” şeklinde slogan attılar.

Navalny’nin eşi de dahil olmak üzere sadece Moskova’da 500 kişi gözaltına alındı.

Sibirya’nın doğusundaki Novosibirsk kentinde de binlerce kişi sokaklardaydı. 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya’nın ikinci büyük kenti St.Petersburg’da da protesto vardı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Rusya’nın doğu kıyısındaki Vladivostok kentinde de göstericiler buz üzerinde dans etti, kent merkezinde yürüdü. En az 120 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Rusya’da yetkililer protestoların önüne geçebilmek için Navalny’e yakın bazı isimleri gözaltına almış, sosyal medya şirketlerine de uyarıda bulunmuştu.

Rusya'da polise karşı koyanların 8-15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

Geçen haftaki protestolarda 4 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya’da Putin döneminde yolsuzluk olağanüstü artmış durumda. Yoksulluk ise ülke genelinde kendisini hissetttiriyor.

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