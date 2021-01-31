Rusya’da Uyarılara Rağmen Protesto Gösterileri

Binlerce kişi yetkililerin uyarılarına ragmen muhalif lider Alexei Navalny’nin serbest bırakılması için ülke genelinde sokaklardaydı. Protestolarda iki binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Geçen hafta binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yetkililerin uyarıları Pazar günü göstericileri durduramadı. Başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin doğusundan batısına birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Navalny 17 Ocak’ta tedavi gördüğü Almanya’dan dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Amerika Navalny’nin serbest bırakılmasını istedi ve protestoculara yönelik müdahaleyi de kınadı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medyadan, Amerika’nın Rus yetkililerin ikinci haftadaki gösterilerde protestoculara ve gazetecilere yönelik sert müdahalesini kınadığını belirtti.

Moskova’daki gösteride polis protestocuları rasgele gözaltına alırken, protestocular da “İstifa et Putin”, “Hırsız Putin” şeklinde slogan attılar.

Navalny’nin eşi de dahil olmak üzere sadece Moskova’da 500 kişi gözaltına alındı.