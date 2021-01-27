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Rusya’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

27.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Rusya’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Rusya’da farklı bölgelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi’nin eski İvanov Bölge Başkanı da dahil toplam 16 kişi gözaltına alındı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Rusya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda ilginç detaylar ortaya çıktı.

Rusya’da farklı bölgelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi’nin eski İvanov Bölge Başkanı da dahil toplam 16 kişi gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Rusya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda ilginç detaylar ortaya çıktı. FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Moskova, İvanov, Saratov, Volgograd ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği, farklı noktalarda uyuşturucu madde üretimi için kurulan tesislerin tespit edildiği bildirildi. Operasyonlarda toplam 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, uyuşturucu tesislerinde 59 kilogramdan fazla uyuşturucu hap, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 10 tondan fazla kimyasal çözelti, çete üyelerinin kullandığı silah ve mühimmat ile toprak altına saklanmış satışa hazır paketli uyuşturucuların bulunduğu aktarıldı.
Operasyonda yakalananlar arasında dikkat çekici isim ise Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi’nin eski İvanov Bölge Başkanı oldu. Yakalanan eski bölge başkanının uyuşturucu trafiğinin kontrolü ve finansal sorumlusu olduğu belirtilirken, adı kamuoyu ile paylaşılmadı.

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