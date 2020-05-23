Rusya’da vaka sayısı artıyor

Resmi makamlar bugün yaptığı açıklamada yeni vaka sayısının 9 bin 400’den fazla olduğunu duyurdu. Toplam vaka sayısı da 335 bin 800’u aştı.Rusya’da yeni tip koronavirüs vakalarında yeniden artış kaydedildi. Resmi makamların yaptığı açıklamaya göre, ülkede yeni tespit edilen vaka sayısının 9 bin 400’den fazla olduğu bildiriliyor. Son günlerde günlük 9 bin sınırı aşılmıyordu. Cumartesi günü açıklanan yeni rakamlarla birlikte ülkedeki toplam SARS-CoV-2 vakası sayısı böylece 335 bin 800’u geçti. Virüsün yol açtığı COVID-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 388 olarak açıklandı.

Rusya'da en çok vaka başkent Moskova’da

Rusya’da pandemiden en fazla etkilenen yer başkent Moskova. Resmi makamlar, uygulanan sıkı sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen başkentte son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 3 bin 190 olduğunu duyurdu. Sağlık daireleri, kitlesel testler uygulayarak vatandaşların bağışıklık sistemini mercek altına almayı ve salgının yayılma zinciri hakkında daha iyi fikir sahibi olmayı hedefliyor. Moskova’da bir hafta zarfında 50 bin kişinin teste tabi tutulduğu bildiriliyor. Test uygulananların yüzde 12 ,5’inde antikor tespit edildiği belirtiliyor. Ancak mevcut testler, daha önceki sars virüsü salgınında oluşan antikorları da saydığından yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık konusunda yüzdeyüz güvenilir veri bulunmuyor.