HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da vinç sepetinden düşen 2 işçi öldü

Rusya’da vinç sepetinden düşen 2 işçi öldü

18.02.2021 23:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da demiryolu hattı üzerindeki köprüde reklam panolarında çalışma yapan 2 işçi, bir kamyonun çalıştıkları vince çarpması ile vincin sepetinden demiryolu hattının üzerine düşerek hayatını kaybetti.Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki Rostov-na-Donu’da bir vinç demiryolu hattının üstüne kurulan Staçki Köprüsü’ndeki reklam panolarında çalışma yaptıkları sırada bir kamyonun çalıştıkları vince çarptı.

Rusya’da demiryolu hattı üzerindeki köprüde reklam panolarında çalışma yapan 2 işçi, bir kamyonun çalıştıkları vince çarpması ile vincin sepetinden demiryolu hattının üzerine düşerek hayatını kaybetti.
Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki Rostov-na-Donu’da bir vinç demiryolu hattının üstüne kurulan Staçki Köprüsü’ndeki reklam panolarında çalışma yaptıkları sırada bir kamyonun çalıştıkları vince çarptı. Çarpmanın etkisi ile dengelerini kaybeden işçiler, metrelerce yükseklikten köprünün altında bulunan demiryoluna düşerek hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazanın ardından olay yerine hızlıca ambulans sevk edildiğini fakat işçilerden 1’nin düştüğü anda diğerinin ise hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı, kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Komite, işçilerin bağlı olduğu şirketin yetkililerinin de işçilerin can güvenliği için gerekli tedbirleri almadıkları için soruşturma kapsamına dahil edildiklerini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden paramedik Mustafa Baran'ın fotoğrafını paylaştıBakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden paramedik Mustafa Baran'ın fotoğrafını paylaştı
Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Son Dakika: TSK Personel Kanunu yasalaştı

Son Dakika: TSK Personel Kanunu yasalaştı

Bakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden paramedik Mustafa Baran'ın fotoğrafını paylaştı

Bakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden paramedik Mustafa Baran'ın fotoğrafını paylaştı

Uzman onbaşıyı öldürmüştü! Tutuklandı

Uzman onbaşıyı öldürmüştü! Tutuklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan NASA'nın Salda Gölü mesajına cevap: Merakla bekliyoruz

NASA'nın Salda Gölü mesajına cevap: Merakla bekliyoruz

Bakan Akar'dan NATO toplantısı değerlendirmesi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama

Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: Yaralılar var

Tren, otomobile çarptı: Yaralılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.