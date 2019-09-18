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Rusya'da virüs sızıntısı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:50 | Son Güncelleme

Rusya'da virüs sızıntısı iddiası

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir virüs araştırma merkezinde meydana gelen patlamada virüs sızıntısı olduğu iddia edildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Novosibirsk bölgesinin Koltsovo şehrindeki Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde inşaat esnasında gaz patlaması meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlamayla ilgili Rusya Soruşturma Komitesi'nin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Dünyada, ebola, veba ve çiçek hastalığı virüslerinin saklandığı ender tesislerden biri olan araştırma merkezindeki patlamada, virüs sızıntısı olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, Rus yetkililer ise hayati tehlikenin olmadığını bildirdi.

Koltsovo şehrindeki Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde iki gün önce meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanmıştı.

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patlama Rusya Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi virüs sızıntısı

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