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Rusya'da "yabancı ajan" düzenlemesini ihlal yasası 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 18:32 | Son Güncelleme

Putin, internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişi ile kuruluşlara hapis ve para cezası getirecek yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "yabancı ajan" yasasını ihlal eden kişi ve kuruluşlara hapis ve para cezası getirecek yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa metnine göre, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin ve kuruluşların “yabancı ajan” olarak tanınmasını öngören düzenlemenin ihlal edilmesi halinde ceza uygulanacak.

Buna göre yasayı ihlal eden kişiler 10 bin rubleden 100 bin rubleye kadar ceza alacak ya da 15 gün hapis cezasına çarptırılacak. Kuruluşlar ise 500 bin rubleden 5 milyon rubleye kadar cezalandırılabilecek.

Yasa, 1 Şubat 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasa değişikliklerini 2017’de onaylamıştı.

Ardından Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosunun da bulunduğu 9 Amerikan basın kuruluşunu "yabancı ajan" kanunu kapsamına almıştı.

Ay başında ise Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasa değişikliğini onaylamıştı.

Düzenlemeye göre, yabancı ajan olarak nitelendirilen kişi ve kuruluşların finans kaynakları denetime açılmış, belirli idari uygulamalara tabi tutulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yabancı ajan yasası

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