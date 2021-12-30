HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da yabancılara sağlık kontrolünü zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi

Rusya'da yabancılara sağlık kontrolünü zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi

30.12.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkede artık yabancıların parmak izi alınacak, uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları olup olmadığı kontrol edilecek. İş çevreleri yeni yasaya tepkili.

Rusya'da yabancılara sağlık kontrolünü zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi

Rusya'da yabancıların ve ülkede uzun süreli ziyaretçilerin parmak izi vermesini ve düzenli sağlık kontrolünden geçmesini zorunlu kılan yeni yasa yürürlüğe girdi.

Ülkede 90 günden fazla kalan herkes, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz ve uyuşturucu kontrolünden geçecek.

Yasa, özellikle de Rusya'da iş yapan grupların tepkisini çekti.

Alman-Rus Ticaret Odası Başkanı Matthias Schepp, Rus basınına yaptığı açıklamada "çirkin" olarak nitelediği yeni yasanın hayal kırıklığı yarattığını söyledi ve yumuşatılması çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da, konu ile ilgili endişelerini Moskova'ya ileteceğini kaydetti.

Almanya Gazeteciler Derneği'nden Mika Beuster ise yabancı gazetecilerin sağlığının Rus hükümetini ilgilendirmediğini belirtti.

ABD Büyükelçisi Jason Redholz, geçen ay, yasayı "yabancı düşmanlığı" olarak nitelemiş ve yabancıların Rusya'da yaşamasını zorlaştıracağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaz aylarında imzaladığı yasa, Rusya'da üç aydan fazla kalan yabancıların derhal parmak izi vermesini öngörüyor.

Ayrıca 1 Mart tarihinden itibaren her yabancının HIV ve AIDS, tüberküloz, cüzzam ve frengi kontrolünden geçmesi, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler kullanıp kullanmadığının belirlenmesi gerekecek.

Kimler yasadan muaf tutulacak?

Diplomatlar, uluslararası kuruluşların üyeleri ve aileleri, altı yaşın altındaki çocuklar ve Belarus vatandaşları yasadan muaf olacak.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 90 günden fazla kalan yabancıların her üç ayda bir kontrolden geçirileceği yolundaki haberleri değerlendirirken, "yasanın yorumlanmasından kaynaklanan endişeleri" gidermek amacıyla yakında konuyu netleştireceklerini bildirdi.

Bakanlık, Interfax ajansına kontrollerin üç ayda bir yapılmasının gerekmeyeceğini söyledi.

Yasa, ülke sağlığını korumaya değil, ayrımcılığa yönelik olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ayrıca, Rusya'daki sağlık hizmetlerinin nispeten zayıf olduğuna dikkat çekiliyor ve verilerin gerektiği gibi korrunmayacağına dair endişeler dile getiriliyor.

Tıbbi kontrollere muhtemelen kan testleri, röntgen ve hatta tomografi de dahil olacak ve yabancı işçilerin kontrolleri Moskova'nın 80 kilometre dışındaki Sakharovo göç merkezinde yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Kurallara uymayanlar utanç yürüyüşüne çıkarıldıKurallara uymayanlar utanç yürüyüşüne çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.