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Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Rusya’da bir markette kasiyer kadına saldıran uyuşturucu bağımlısının karşısına eline kürek alan yaşlı adam çıktı.Rusya’nın Omsk şehrinde bir benzin istasyonunun market işletmesine giden 34 yaşındaki genç müşteri, alışveriş yapmak bahanesiyle 48 yaşındaki kasiyer kadına adını sorduktan özel sorular sormaya başladı.

Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya’da bir markette kasiyer kadına saldıran uyuşturucu bağımlısının karşısına eline kürek alan yaşlı adam çıktı.
Rusya’nın Omsk şehrinde bir benzin istasyonunun market işletmesine giden 34 yaşındaki genç müşteri, alışveriş yapmak bahanesiyle 48 yaşındaki kasiyer kadına adını sorduktan özel sorular sormaya başladı. Kadın adını söyledikten sonra müşteriyi terslemeye başladı. Ayakta durmakta güçlük çeken müşterinin arkasında alışveriş sırası bekleyen genç ise korkarak dükkandan uzaklaştı. Bir süre sonra müşteri kasiyerin arkasına yönelerek 48 yaşındaki kasiyer kadına cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kadın direnince geri çekilmek zorunda kalan saldırganın karşısına kapıdan giren yaşlı bir adam çıktı.

Kürekle saldırgana saldırdı
Oldukça yaşlı olduğu gözlenen yaşlı adam eline aldığı kürek ile saldırgana birkaç kez hamle yaparak saldırmak istedi. Fakat saldırgan müşteri refleksleriyle kürek darbelerinden kurtuldu. Ardından küreğin sapından tutan saldırgan müşteri, yaşlı adamla boğuşmaya başladı. Bu sırada markete başka bir kişi geldi. Saldırgan bu kez tam geri çekilirken marketten uzaklaştı. Yaşlı adamın saldırıdan önce durumu fark ederek ambulans ve polisi aradığı, olay yerine gelen polislerin saldırganı yakaladığı öğrenildi. Saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu, şahsın uyuşturucu tedavisine başlanacağı ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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