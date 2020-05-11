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  4. Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevinde yangın: 9 ölü

Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevinde yangın: 9 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 03:00 | Son Güncelleme

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevinde yangın: 9 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk kentindeki yatalak hasta bakımevinde yangın çıktı.

Yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yangının çıktığı sırada binada 29 kişinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, yangına buhar kazanının patlamasının neden olduğu aktarılırken, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Dün Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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