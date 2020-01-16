Rusya’da Yeni Başbakan Mihail Mişustin 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakanlığa aday gösterdiği ve Parlamento’nun da desteğini alan Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in atamasını yaptı. Putin, Mişustin’in başbakanlık kararnamesini imzaladı.

Parlamento’nın alt kanadı Duma’da yapılan oylamada Mişustin'in adaylığı oybirliği ile kabul edilmişti. Milletvekillerinin 383’ü Mişustin’e onay verirken, 41’i çekimser kalmıştı. Putin’in aday gösterdiği Mişustin’i desteklemeyen vekilse olmamıştı.

Rusya’da dün hükümetin istifasının ardından Putin, Federal Vergi Dairesi’nin başında bulunan ve siyasi çevrelerce az tanınan Mihail Mişustin’i başbakanlığa aday göstermişti.

Putin’in buz hokeyi arkadaşlarından biri olan 53 yaşındaki Mişustin’in bundan sonraki siyasi süreçte kaçınılmaz olarak olası devlet başkanlığı adaylarından biri olarak görüleceği belirtiliyor. Eski Başbakan Dimitri Medvedev’e ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevi önerilmişti.

