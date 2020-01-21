HABER
  4. Rusya'da yeni kabine açıklandı

Rusya'da yeni kabine açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabineyi onayladı.

Rusya'da yeni kabine açıklandı

Dışişleri, Savunma, Maliye, İçişleri ve Enerji Bakanları koltuğunu korudu.Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kabinesini sundu. Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev koltuklarını korudu. Yeni hükümette, başbakan birinci yardımcılığı görevine Andrey Belousov, Spor Bakanlığı'na ise Oleg Matytsin getirildi. 55 yaşındaki Matytsin Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'nun Başkanı'ydı. Yeni bakanı bekleyen sorunların başında Rusya'ya yönelik doping yaptırımlarıyla mücadele geliyor.

Muhafazakar ve kiliseye yakın bir politika izlemesi sebebiyle eleştirilen Kültür Bakanı Vladimir Medinski'nin yerine ise tiyatro ve film sektörünün tanınmış isimlerinden Olga Lyubimova getirildi.

Devlet Başkanı Putin yeni kabineyi "çok dengeli ve ciddi biçimde yenilenmiş" şeklinde tanımladı.

Başbakan Mişustin ise yeni hükümetin, ülkenin önündeki zor görevlerle başetmek zorunda olduğunu belirtti. Mişustin, yaşam standardı, sağlık ve refahın artırılması konusunda belirlenen görevlerin hızlıca uygulanması gerektiğini söyledi.

Rusya'da Dimitri Medvedev liderliğindeki hükümet Ocak ortasında istifa etmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday gösterdiği Mihail Mişustin'in başbakanlığı parlamentonun alt kanadı Duma tarafından onaylanmıştı.

Mühendislik öğrenimi gören Mişustin, 2010 yılında Vergi Dairesi'nin yöneticiliğini üstlenmeden önce çok sayıda devlet kurumunda görev yapmıştı.

Medvedev'in istifası, Putin'in ülkenin siyasal sisteminde değişiklik öngören anayasa reformu yapılacağı açıklaması sonrasında gelmişti. Anayasa reformu, başkanlık sisteminin korunmasını ancak parlamentonun yetkilerinin artırılmasını öngörüyor. Gözlemciler, Putin'in görevini bırakmasının ardından da iktidarını korumak için değişiklikler yapmayı planladığını savunuyor.

DW, dpa / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Fransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsiyetçiliğe karşı ortak bildiri imzaladıFransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsiyetçiliğe karşı ortak bildiri imzaladı
Türkiye'den Kıbrıs'a engelTürkiye'den Kıbrıs'a engel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Rusya’nın yeni Başbakanı Mişustin, Putin’e yeni kabineyi tanıttı

Rusya'da yeni kabine Putin'e tanıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmadan IŞİD'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlayamazdık

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.