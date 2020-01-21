Rusya'da yeni kabine açıklandı

Dışişleri, Savunma, Maliye, İçişleri ve Enerji Bakanları koltuğunu korudu.Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kabinesini sundu. Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev koltuklarını korudu. Yeni hükümette, başbakan birinci yardımcılığı görevine Andrey Belousov, Spor Bakanlığı'na ise Oleg Matytsin getirildi. 55 yaşındaki Matytsin Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'nun Başkanı'ydı. Yeni bakanı bekleyen sorunların başında Rusya'ya yönelik doping yaptırımlarıyla mücadele geliyor.

Muhafazakar ve kiliseye yakın bir politika izlemesi sebebiyle eleştirilen Kültür Bakanı Vladimir Medinski'nin yerine ise tiyatro ve film sektörünün tanınmış isimlerinden Olga Lyubimova getirildi.

Devlet Başkanı Putin yeni kabineyi "çok dengeli ve ciddi biçimde yenilenmiş" şeklinde tanımladı.

Başbakan Mişustin ise yeni hükümetin, ülkenin önündeki zor görevlerle başetmek zorunda olduğunu belirtti. Mişustin, yaşam standardı, sağlık ve refahın artırılması konusunda belirlenen görevlerin hızlıca uygulanması gerektiğini söyledi.