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Rusya’da yerel seçimler öncesi gerilim tırmanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’nın 43.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın 43. Bölge Belediye Meclis Üyesi Adayı Şair ve Senarist Dmitry Koshlakov Krestovsky’un aracının ön kaputunun üstüne kesik domuz kafası konuldu.
Rusya’da Eylül ayında yapılacak yerel seçimler öncesi yaşanan protestoların ardından şimdi de gerilimi arttıracak eylemler gerçekleştiriliyor. Rusya’da geçtiğimiz ay boyunca bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyesi olmak için yaptığı adaylık başvurularının kabul edilmemesi nedeniyle sert çatışmalar ve protestolar gerçekleşmişti. Binlerce kişinin gözaltına alındığı gösteriler 2 ayı bulmuş, muhaliflerin bazı önemli isimleri geçici olarak cezaevine gönderilmişti. Rusya’da yerel seçim atmosferinin oldukça sert geçtiği dönemde gerilimi tırmandıracak önemli bir gelişme daha yaşandı. Rusya’nın başkenti Moskova’nın 43. Bölge Belediye Meclis Üyesi Adayı Şair ve Senarist Dmitry Koshlakov Krestovsky, sabah saatlerinde evinin önündeki aracına bineceği sırada korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yoğun bir şekilde seçim çalışmalarını sürdüren Krestovsky’un aracının ön kaputunun üstüne kesik domuz kafası konuldu. Dehşete düşen aday bunun üzerine polisi aradı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin rakip adayların taraftarları tarafından yapılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Krestovsky ise sabah çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayınlayarak hiçbir saldırının kendisinin moralini bozamayacağını söyledi.

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