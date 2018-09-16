Rusya’da Yine Emeklilik Yaşı Protestosu

Haziran ayında açıklanan ve parlamentonun alt kanadından geçen hükümetin yeni emeklilik düzenlemesi protesto edilmeye devam ediyor.
Son olarak St. Petersburg’da yüzlerce kişi yine sokaklara çıktı.
Yeni plana göre emeklilik maaşı alma yaşı erkekler için 60’dan 65’e kadınlar içinse 55’ten 60’a çıkması öngörülüyor.
Hükümetin bu girişimi ülkede haftalardır protesto ediliyor.
Protestolar nedeniyle Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, televizyondan halka seslenmek zorunda kalmış ardından da planın ilk halinde yer alan kadınların 63 yaşında emekli maaşı alabilme yaşını 60’a indirmişti.
Pazar günkü eylemin 750 kadar katılımcısı arasında yer alan Maria Kuskova, sadece emeklilik reformunu değil ülkedeki yalanlardan ve soygunculuktan bıktığı için sokaklarda olduğunu söyledi.
Geçen hafta ülke genelinde düzenlenen gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.
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