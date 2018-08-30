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Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen resepsiyona, Türk vatandaşlarının yanı sıra Moskova’da temsilcilikleri bulunan ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri katıldı.

Türkiye ve Rusya’nın ulusal marşlarının seslendirildiği resepsiyonda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Resepsiyon konuşmaların ardından sona erdi.

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Büyük Zafer Moskova

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