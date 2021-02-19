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  4. Rusya’da zehirlenen 1 Türk gemici hayatını kaybetti

Rusya’da zehirlenen 1 Türk gemici hayatını kaybetti

19.02.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’na demir atan Türk firmasına ait bir geminin mürettebatından 5 kişi zehirlenirken, bir Türk gemici zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’na demir atan Panama bayraklı April isimli kuru yük gemisinde 5 gemici zehirlendi.

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’na demir atan Türk firmasına ait bir geminin mürettebatından 5 kişi zehirlenirken, bir Türk gemici zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.
Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’na demir atan Panama bayraklı April isimli kuru yük gemisinde 5 gemici zehirlendi. Toplam 8 mürettebatlı gemide, zehirlenen gemicilerin kurtarılması için gemiye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait kurtarma tekneleri yanaştırıldı. Hastaneye kaldırılan gemicilerden 1 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği açıklanırken, diğer 4 gemicinin hastanede tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Geminin fırtına nedeniyle kıyıya yanaşamadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yetkililerin zehirlenme olayına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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