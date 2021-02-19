Rusya’da zehirlenen 1 Türk gemici hayatını kaybetti

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’na demir atan Türk firmasına ait bir geminin mürettebatından 5 kişi zehirlenirken, bir Türk gemici zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’na demir atan Panama bayraklı April isimli kuru yük gemisinde 5 gemici zehirlendi. Toplam 8 mürettebatlı gemide, zehirlenen gemicilerin kurtarılması için gemiye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait kurtarma tekneleri yanaştırıldı. Hastaneye kaldırılan gemicilerden 1 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği açıklanırken, diğer 4 gemicinin hastanede tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Geminin fırtına nedeniyle kıyıya yanaşamadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yetkililerin zehirlenme olayına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

