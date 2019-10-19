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Rusya’daki 15 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:35 | Son Güncelleme

Rusya’da 15 kişinin hayatını kaybettiği çöken barajın son görüntüleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.Rusya’nın Krasnoyarsk Bölgesi’nde çökmesi sonucu ve 15 kişinin ölümüne yol açan barajın son durumuna ilişkin yeni görüntüler basına servis edildi.

Rusya’da 15 kişinin hayatını kaybettiği çöken barajın son görüntüleri facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Rusya’nın Krasnoyarsk Bölgesi’nde çökmesi sonucu ve 15 kişinin ölümüne yol açan barajın son durumuna ilişkin yeni görüntüler basına servis edildi. Yaşanan faciayla ilgili bölgede havadan görüntü çeken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri görüntüleri basına servis ederek facianın boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bölgeye çadır kampların kurulduğu, temiz su, ekmek, gıda maddeleri ve battaniye gönderildiği de ifade edildi.
Bakanlık tarafından aksam saatlerinde gelen bilgilere göre kayıp sayısının 13 değil 6 olduğu açıklandığı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları için toplam 300 arama kurtarma ekibi, kepçeler, botlar, helikopter ve çok sayıda kurtarma araç ve gereçlerinin sevk edildiği ifade edildi.
Yaşanan olayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlatırken bölgede bulunan barajın sorumluluk binasına kolluk kuvvetleri tarafından operasyon yapılarak birçok evrak soruşturma kapsamında teslim alındı. Sorumluların bir bir alınarak sorguya alındığı öğrenilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgedeki soruşturmanın yoğunlaştırılmasını ve yardımların arttırılması talimatı verdiği açıklandı.
Rusya’nın Krasnoyarsk Bölgesi’ne bağlı Kuraginsky şehrinin Shchetinkino köyünde dün gece saatlerinde baraj çökmüştü. Yaşanan facia sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş,12 kişi yaralanmış ve 13 kişinin de kayıp olduğu aktarılmıştı.

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