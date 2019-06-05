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Rusya’daki Altaylar mumyanın yeniden gömülmesi için kampanya başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

Sibirya’da bulunan bir mumyanın kötü uğur getirdiğine inanan bölgede yaşayan halk mumyanın tekrar gömülmesi için kampanya başlattı.Rusya’ya bağlı Sibirya’da "Buz Kızı" olarak bilinen ve 2 bin 500 yıllık geçmişi olan mumya, bilinen en eski dövmeli insan olarak biliniyor.

Sibirya’da bulunan bir mumyanın kötü uğur getirdiğine inanan bölgede yaşayan halk mumyanın tekrar gömülmesi için kampanya başlattı.
Rusya’ya bağlı Sibirya’da "Buz Kızı" olarak bilinen ve 2 bin 500 yıllık geçmişi olan mumya, bilinen en eski dövmeli insan olarak biliniyor. Atlarıyla birlikte gömülen Buz Kızı’nın 25’li yaşlarda öldüğü ve bulgulara göre akciğer kanserinden öldüğü tespit edildi. Ukok Prensesi, Altay Prensesi veya Ochi-Bala olarak da bilinen Sibirya Buz Kızı, Altay Bölgesi’ndeki manevi liderlerin ve yaşlıların isteği üzerine çıkarıldığı mezara geri konulacak. Altaylarda 1993 yılında keşfedilen Türk Buz Kızı MÖ. 5. yüzyılda yaşadığı ortaya çıkmıştı. Rus arkeologlar mumyanın Avrupalı olduğunu iddia etseler de mumyadaki dövmelerin Türk sanatı olması onları da Türklerin ataları olduğuna ikna etti.

Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı
Mumyalaşmış iskelet, Rusya’nın başkenti Moskova’da eski Sovyet lideri Lenin’in vücudunu mumyalayan bilim insanları tarafından da incelendi. Bilim insanları 2014 yılında açıklanan sonuçlara göre saçının kazınmış olduğunu, saçına at yelesinin bağlandığını, boyunun 162 cm olduğunu, yaşının 25 ile 28 yaş arasında olduğunu keşfetti. Bilim insanları mumyada yaptığı incelemede ölen kızın meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Deprem ve sellerin nedenini mumyaya bağladılar
Bölgede yaşayan Şamanistlere göre son zamanlarda meydana gelen sel ve depremlerin Buz Prenses’in rahatsız edilmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Altay bölgesindeki Şamanistler, mumyanın geri gömülmesi için kampanya başlattılar. Hala Altay bölgesindeki Gorno-Altaisk’te bulunan bir müzede muhafaza edilen mumyanın kötü şans getirdiği için mumyanın gömülmesi talep edilirken gelen tepkiler üzerine yerel yöneticiler mumyanın Ukok Yaylası’ndaki orijinal mezarına tekrar gömüleceği ve üstüne yapılan bir mozoleyle onurlandırılacağı bildirdi.

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