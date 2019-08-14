Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta meydana gelen patlamalarda yaralıların sayısı 40'a yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesinin Açinsk şehrinde geçen hafta yaşanan patlamalarda 40 kişinin yaralandığı ve bunların tedavi altında olduğu belirtildi.

Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta patlama olmuş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca geçen hafta Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte de füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

