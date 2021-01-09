Rusya’daki çığ faciasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rusya’da dağ evlerinin üzerine düşen çığ sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinin Norilsk kentindeki bir kayak merkezinde çığ felaketi yaşanmış, bin 500 rakımlı dağın zirvesindeki kayak merkezinde oluşan çığ tesislerin yakınındaki dağ evlerinin üzerine düşmüştü. Dün akşam saatlerinde yaşanan çığ felaketinin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ilk etapta 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan çığ faciasında çığın altında kalan ev sayısını 4 olarak güncellerken, ayrıca 1 deponun da çığ altında kaldığını, turistlerin kurtarılması için bölgeye toplam 243 personel ve 29 kurtarma aracının gönderildiğini duyurdu. Bakanlık, gece süren çalışmalar sırasında 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktardı.

Çalışmaların 300 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildiği, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır yaralı toplam 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Çalışmaların eksi 30 derecede sürdürüldüğü ifade edildi.

