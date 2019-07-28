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Rusya'daki gözaltılara AB'den eleştiri

28.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Moskova’da muhalefet adaylarının yerel seçimlerden men edilmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların sayısı bini aştı.

Rusya'daki gözaltılara AB'den eleştiri

AB, protestolara yönelik polis müdahalesini eleştirdi.Eylül'de yapılacak yerel seçimlerde Kremlin’e muhalif birçok siyasetçinin aday olmasına izin verilmemesi nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen protesto eylemlerine polis müdahale etti. Moskova polisinin verilerine göre Cumartesi günkü gösterilere 3 bin 500 kişi katıldı, gösterilerde bin 74 kişi gözaltına alındı. Rusya’da siyasi tutuklamaları izleyen kuruluş "OVD Info" ise gözaltına alınanların sayısının bin 370 olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Moskova’da düzenlenen protestolara yönelik polis müdahalesini eleştirdi. Binden fazla kişinin gözaltına alındığı eylemler sonrası AB tarafından yapılan açıklamada "barışçıl göstericilere yönelik uygulanan orantısız şiddetin" ifade özgürlüğünün yanı sıra toplanma ve gösteri hakkına müdahale anlamına geldiği belirtildi. Bunların Rusya Anayasası'nda güvence altına alındığına işaret eden AB, söz konusu hakların korunması yönünde çağrı yaptı.

Açıklamada, Eylül ayında yapılacak yerel seçimlerin demokratik sürecin önemli bir parçası olduğu belirtilerek, seçimlerde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine de vurgu yapıldı. Ayrıca Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğuna işaretle uluslararası yükümlülüklere uymak zorunda olduğu ifade edildi.

DW muhabiri de gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında bir Deutsche Welle muhabiri de bulunuyor. Kısa sürede serbest bırakılan gazeteci Sergej Dik'in Trubnaya Meydanı'ndaki eylemleri cep telefonu ile kaydederken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Rusya'nın başkenti Moskova’da, 8 Eylül’de düzenlenecek yerel seçimlerde Kremlin’e muhalif birçok adayın seçime katılmasına izin verilmemesi sonrası protestocular sokağa çıkma kararı almıştı. Yetkili seçim kurulları adayların seçime katılamamasına gerekçe olarak yeterli sayıda imza toplayamamasını gösteriyor. Söz konusu protesto gösterilerinin düzenlenmesi çağrısını, Rusya’da muhalefetin en önemli isimlerinden olan Aleksey Navalni yapmıştı. Bunun üzerine Navalni, 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa/Reuters/MY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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