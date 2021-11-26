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Rusya'daki maden kazasında en az 52 kişi hayatını kaybetti

26.11.2021 04:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da son yılların en büyük maden faciasında yerel medyaya göre aralarında kurtarma görevlilerinin de olduğu en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'daki maden kazasında en az 52 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da son yılların en büyük maden faciasında yerel medyaya göre aralarında kurtarma görevlilerinin de olduğu en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Sibirya'nın Kemerovo bölgesindeki madende gerçekleşen kaza, havalandırma bacasının alev almasıyla başladı.

Yangınla birlikte madene dolan duman, ilk etapta 11 işçiyi öldürdü.

Madende kapalı kalan onlarca madenciyi kurtarmak üzere başlatılan çalışmalar, kurtarma ekibi üyelerinin de boğularak yaşamını yitirmesiyle başarısız oldu.

Acil servis kaynakları medyaya yaptıkları açıklamada "kimse kurtarılamadı" bilgisini paylaştı.

Moskova'nın 3 bin 500 kilometre doğusundaki Listvyazhnaya madenindeki 285 kişinin çoğunluğu, olayın başlamasıyla kaçmayı başardı.

Yetkililer 49 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, bazılarının gazdan dolayı zehirlendiğini, dört işçinin ise durumunun ağır olduğunu bildirdi.

MapOnlarca madenci ise olayın ilk anlarından itibaren maden ocağında kapalı kaldı. Kurtarma çalışmaları, maden içerisinde metan gazı düzeyinin tehlikeli düzeylerde olması ve patlama riski nedeniyle durduruldu.

Son olarak bir kurtarma ekibinin madende kapalı kalması ve üç kurtarma görevlisinin cansız bedeninin bulunmasıyla, resmi ölü sayısı 14'e çıktı.

Dün (Perşembe) akşam Rus medya kuruluşlarına bilgi veren birden çok kaynak, madende sıkışanların canlı kurtarılmasına yönelik umutların tükendiğini aktardı. Buna göre, yerel medya altısı kurtarma görevlisi olmak üzere ölü sayısının 50'nin üzerine çıktığını paylaştı.

Reuters, aralarında maden müdürünün de olduğu üç kişinin güvenlik ihmalleri dolayısıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Söz konusu facia, madendeki ilk kaza değil. 2004'te aynı madende yaşanan metan patlamasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

2016 yılında yetkililer ülke genelindeki 58 kömür madeninde yapılan incelemelerde bunların yüzde 34'ünün güvenlik sorunları taşıdığını belirledi. Listvyazhnaya madeni ise bu maden ocakları arasında yer almamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, mümkün olduğunca fazla sayıda kişiyi kurtarmayı umduklarını söyledi ve kazayı "büyük bir trajedi" olarak tanımladı.

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