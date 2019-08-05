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Rusya'daki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:59 | Son Güncelleme

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: - "Yangın çıkış noktalarının yol üzerinde bulunduğu tespit edildi. Tedbirsiz yakılan ateşlerin orman yangınlarına neden olduğu söylenebilir"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden orman yangınlarının tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığını açıkladı.

Acil Durumlar Bakanlığı, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya'daki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangınların tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, "Yangın çıkış noktalarının yol üzerinde bulunduğu tespit edildi. Tedbirsiz yakılan ateşlerin orman yangınlarına neden olduğu söylenebilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaklaşık iki haftadır devam eden orman yangınlarında toplam alanın yüzde 25'inin söndürüldüğü kaydedildi.

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orman yangınları Rusya

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