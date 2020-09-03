HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’daki orman yangınları söndürülemiyor

Rusya’daki orman yangınları söndürülemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

Rusya’nın Rostov kentinde dün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim bölgelerine sıçrayan yangında 500 hektardan fazla alan küle döndü.

Rusya’nın Rostov kentinde dün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim bölgelerine sıçrayan yangında 500 hektardan fazla alan küle döndü. Şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle 15 ev ve 49 ahırda da büyük hasar oluştu.
Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov kentinin ormanlık alanlarında dün başlayan ve 2 kişinin ölümüne yol açan orman yangını söndürülemiyor. Belokalitvinsky, Tarasovsky, Kamensky ve Krasnosulinsky çevresinde etkisini sürdüren yangın, gece saatlerine kadar 170 hektarlık alanı küle çevirdi. Gece yarısı orman yangını kontrol altına alınmaya başlanırken, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerine doğru etkisini arttırdı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı gece saatlerinde yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle yerleşim yerlerinden 100 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Bugün yapılan yeni açıklamada ise yangının şiddetini arttırdığı, 522 hektardan fazla alanın küle döndüğü ve alevlerin kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Alevler 15 ev 49 ahıra sıçradı
Rostov Valisi Vasily Golubev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu yangına dair bilgilendirdi. Matviyenko’ya yangınla ilgili son durumu anlatan Golubev, söndürme çalışmalarında Be-200 yangın söndürme uçağı, Mİ-8 yangın söndürme helikopteri, 132 itfaiye aracı ve 461 kişinin görev aldığını söyledi.
Yangının 4 farklı bölgede etkisini sürdürdüğünü aktaran Vali Golubev, şu ana kadar yangında 2 kişinin öldüğünü, 15 evin ve 49 ahırın yandığını belirtti.
Yangınla ilgili rapor alan Matviyenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Cinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik ile ilgili flaş gelişme!Cinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik ile ilgili flaş gelişme!
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı
HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ağır hasta sayısının daha da artması muhtemeldir
Sonbahar ve kışı işaret etti! Ağır hasta sayısıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Cinsel saldırı ile suçlanan HDP eski milletvekili Tuma Çelik hakkında yeni gelişme
Cinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik ile ilgili flaş gelişme!
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
İstanbul'da korkunç olay! 15. kattan başına cam düştü
İstanbul'da korkunç olay! Yeni ev hayali ölümüne yol açtı
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.