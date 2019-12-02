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Rusya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 19'a çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

Rusya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 19'a çıktı

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölü sayısı 19'a yükseldi, bölgede yas ilan edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 41 yolcu taşıyan otobüsün Kuenga Nehri'ne devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

Yetkililer, kazada 22 kişinin yaralandığını kaydetti.

Transbaykal Valiliği, bölgede bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Savcılığın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.

Dün meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
otobüs kazası Rusya

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