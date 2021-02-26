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Rusya’daki patlamada 1 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

26.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Rusya’da bir binanın zemin katındaki doğalgaz patlaması sonrası 1 kişi daha enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde 9 katlı bir binanın zemin katındaki kafede sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında binanın dışında 2 kişi yaralanmış, 2 kişi de enkaz altında kalmıştı.

Rusya’da bir binanın zemin katındaki doğalgaz patlaması sonrası 1 kişi daha enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.
Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde 9 katlı bir binanın zemin katındaki kafede sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında binanın dışında 2 kişi yaralanmış, 2 kişi de enkaz altında kalmıştı. Enkaz altındaki yapılan aramalar sonucunda öğle saatlerine doğru 1 kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı şu ana kadar toplam 3 kişinin kurtarıldığını fakat enkaz altında 1 kişinin daha bulunduğunu aktararak bu kişinin de çıkarılması için çalışmaların yoğunlukla sürdüğünü belirtti.

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