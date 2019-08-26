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Rusya'daki patlamanın ardından radyoaktif sızıntı

26.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Rusya'nın kuzeyindeki bir askeri bölgede 8 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine yakın bölgelerde radyoaktif maddeler tespit edildi.

Rusya'da resmi makamlar, 8 Ağustos tarihinde ülkenin kuzeyinde yaşanan patlamanın ardından bölgede radyoaktif maddeler tespit edildiğini duyurdu. Rus Interfax haber ajansının devlet meteoroloji kurumunun verilerine dayandırdığı haberine göre, yaşanan kazanan ardından hava üzerinde yapılan deneylerde Stronsiyum, Baryum ve Lantan maddelerine rastlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir askeri bölgede meydana gelen patlamanın ardından herhangi bir zararlı maddenin yayılmadığını bildirmişti. Daha sonra Rusya'nın kuzey kentlerinden Severodvinsk'te bir yetkili radyoaktif değerlerde kısa süreli bir artış yaşandığını duyurmuş, son olarak da meteoroloji kurumu patlama olayının yaşandığı gün radyoaktif ışınların dört ila 16 kat arttığını açıklamıştı.

Patlama hakkında çeşitli iddialar

Yetkililer ayrıca, patlamanın meydana geldiği bölgeye yakın olan Nyonoksa köyünde yaşayan halka evlerinden uzaklaşma tavsiyesinde bulunmuş ve buna neden olarak gerekli görülen askeri tedbirleri öne sürmüşlerdi. Norveçli yetkililer ise 8 Ağustos günü bölgede bir değil, iki patlama yaşandığını iddia ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yakın kaynaklara göre ise bu esrarengiz patlamanın sebebi, Rusya'nın geliştirmekte olduğu hipersonik seyir füzeleri. Rusya, söz konusu füzelerin şu an ordu envanterinde olan benzerlerinden çok daha hızlı uçabildiğini ve Amerikan savunma sistemlerince imha edilmesinin imkansız olduğunu savunuyor.

8 Ağustos'ta yaşanan patlamada, Rus makamlarının verdiği resmi bilgilere göre beş kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı.

Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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