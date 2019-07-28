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Rusya’daki protestolarda gözaltı sayısı bine yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Rusya’da Eylül ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi bazı kişilerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının reddedilmesi üzerine başlatılan protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı bine yükseldi.Rusya’da Eylül ayında yapılacak yerel seçimlere katılmak isteyen bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyelik adaylıklarının onaylanmaması nedeniyle 2 hafta önce Moskova’da başlayan protestolar devam ediyor.

Rusya’da Eylül ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi bazı kişilerin belediye meclis üyeliğine adaylıklarının reddedilmesi üzerine başlatılan protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı bine yükseldi.
Rusya’da Eylül ayında yapılacak yerel seçimlere katılmak isteyen bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyelik adaylıklarının onaylanmaması nedeniyle 2 hafta önce Moskova’da başlayan protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg’a da sıçrayan gösteriler, dün Moskova’da binlerce kişinin katılımıyla tekrar düzenlendi. Öğlen saatlerinde Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan protestolarda, akşam saatlerinde göstericiler ve polis arasına arbede yaşandı. Şiddetlenen protestolarda polisin gözaltına aldığı kişi sayısının bine yükseldiği belirtildi.

Putin’e istifa çağrısı
Polis müdahalesine tepki gösteren muhalifler, orantısız güç kullanıldığını belirterek, adaylıklar kabul edilene kadar protestolara devam edileceğini vurguladı. “Putin’siz Rusya” ve “Putin istifa” sloganları atan göstericiler, polisin müdahalelerine rağmen protestolarını sürdürdü. Çıkan arbedede 2 kişi ciddi kafa yaralanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Tutuklu muhalefet lideri Alexei Navalny, protestoculara 8 Eylül’de yapılacak seçimlerde muhaliflerin adaylığına izin vermeleri için yetkilileri ikna etme çağrısında bulundu. Parlamentoda koltuk sahibi olmayan Navalny ve müttefikleri, devlet televizyonunda kendilerine yeterince zaman ayrılmadığını iddia etti.

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