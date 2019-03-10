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Rusya’daki Shiveluch Yanardağı 4 bin 500 metre yüksekliğe kül püskürttü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Rusya’daki Shiveluch Yanardağı’nın yeniden harekete geçerek 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Shiveluch Yanardağı yeniden harekete geçti.

Rusya’daki Shiveluch Yanardağı 4 bin 500 metre yüksekliğe kül püskürttü

Rusya’daki Shiveluch Yanardağı’nın yeniden harekete geçerek 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Shiveluch Yanardağı yeniden harekete geçti. Yanardağın 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlar patlama sonrası görüntüleri cep telefonlarına kaydederken patlamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, tehlike oluşturacak bir durumun gerçekleşmediği öğrenildi. Kamçatka Volkanik Patlama Gözlem Merkezi, yanardağ patlamalarının aralıklarla sürebileceğini ancak ciddi bir durum söz konusu olmadığını duyurdu.
Yanardağ patlamalarının sarsıntılara neden olduğu belirtilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bölge idaresi tarafından yanardağdaki patlama ve hafif şiddetli depremler nedeniyle çığ tehditleri oluşabileceği konusunda bölgede yaşayanları uyardı.

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