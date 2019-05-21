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Rusya’daki trafik kazasında elektrik direği araçların üstüne devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da hareket halindeki bir araç diğerine çarpınca araç yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da hareket halindeki bir araç diğerine çarpınca araç yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direğinin yıkılmasıyla otoyolda tam bir kargaşa yaşandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da lüks bir cip arkasından gelerek sağına geçen diğer cipe çarptı. Sollama yapmak isterken yaşanan kazada darbe alan cipin sürücüsü aracının kontrolünü kaybedince yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpan cipte çarpmanın etkisiyle başka araçların üstüne gitti. Elektrik direğine çarpan cip ters döndü. Bu esnada elektrik direğinde araçların üstüne yıkıldı.
Elektrik direğinin araçların üstüne yıkılması nedeniyle birçok elektrik kabloları da araçların üstüne saçıldı. Yıkılmadan sonra elektrik kablolarında parlamalar görüldü. Tam bir kargaşaya neden olan kazadan sonra olay yerine kurtarma ekiplerinin ulaştığı, elektrik direğine çarpan cipin sürücüsünün hafif yaralı olduğu kazada kimsenin zarar görmediği öğrenildi. Moskova bölgesi savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.

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