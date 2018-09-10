Rusya'daki yerel seçimlerde Birleşik Rusya Partisi önde

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ülkedeki bölgesel ve yerel seçimlerde Birleşik Rusya Partisi'nin liderliğini koruduğunu bildirdi.
Medvedev yaptığı açıklamada, seçimlerden alınan sonucun iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ne layık olduğunu belirterek, "Ön sonuçlara göre, federasyonda bütün seçim yapılan yerlerde partimiz liderliğini koruyor." ifadesini kullandı.
Hafta sonu Rusya genelinde belediye başkanlığı, valilik ve şehir meclisi seçimi için halk sandık başına gitti.
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