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Rusya'dan AB temsilcilerine ülkeye giriş yasağı

29.01.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve kuruluşlarının birçok temsilcisine ülkeye giriş yasağı koydu.

Rusya'dan AB temsilcilerine ülkeye giriş yasağı

AB Komisyonu, Rusya'nın kararının "üzüntü verici olduğunu" açıkladı.Rusya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve kuruluşlarının birçok temsilcisine ülkeye giriş yasağı koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı alınan kararın Brüksel'in "absürt", "tek taraflı kısıtlama" politikalarına bir yanıt olduğunu açıkladı. Moskova'nın bu kararı, AB'nin Rus özel askeri şirketi Wagner ile bağlantılı kişilere yönelik geçen ay aldığı yaptırım kararına bir tepki olarak değerlendiriliyor.

AB Komisyonu, Rusya'nın "Avrupa Birliği ülkeleri ve kuruluşlarının belirsiz sayıda temsilcisine ülkeye giriş yasağı koyma kararının üzüntü verici olduğunu" açıkladı. Brüksel'de açıklama yapan bir AB sözcüsü kararın "herhangi bir hukuki gerekçe ve şeffaflığa" sahip olmadığını ve buna "ölçülü bir yanıt" verileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı seyahat yasağının öncelikle "Rus karşıtı propagandadan bizzat sorumlu olan" kişileri kapsadığını açıkladı. "Mütekabiliyet ve eşitlik prensibi gereği" alınan karar uyarınca Rus tarafının seyahat yasağı konan kişiler listesini uzatabileceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında kararın "dünyanın farklı bölgelerinde etkin olan Avrupa menşeli özel askeri firmaları" da hedef alacağı belirtildi. Kararın bu yönü Rusya'nın Wagner Grubu'na karşı AB yaptırımlarına tepki verdiği yorumuna neden oluyor.

AB'nin yaptırım kararı

Avrupa Birliği geçen ayın ortalarında Wagner Grubu yöneticilerine karşı yaptırım kararı almıştı. Bu kişilerin varsa AB üyesi ülkelerdeki varlıkları donduruldu ve Avrupa'ya seyahat yasağı kondu. Kremlin, "Rusya'nın gölge ordusu" olarak nitelenen Wagner Grubu ile herhangi bir ilişkisi olduğunu reddediyor.

Wagner Grubu'nun Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılarla birlikte savaştığı ayrıca Suriye, Libya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de çatışmalara katıldığı kamuoyuna yansımıştı. ABD ordusunun elindeki bilgilere göre de Batı Afrika ülkesi Mali'de Wagner'e bağlı birkaç yüz paralı asker bulunuyor.

Brüksel ile Moskova arasında iplerin gerilmesinde Ukrayna ile yaşanan kriz de önemli rol oynadı. ABD ve AB, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna yakınındaki birliklerinin sayısı ABD'nin açıklamalarına göre 100 bini geçiyor. Moskova taarruz hazırlığında olduğunu yalanlarken NATO'dan doğudaki genişlemesini durdurmasını istiyor.

AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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