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Rusya'dan AB Yaptırımlarına Tepki

16.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Rusya, Avrupa Birliği’nin uygulama kararı aldığı yeni ambargolara karşılık vereceğini duyurdu. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Ancak ne tür bir karşılık verileceğine dair detay paylaşılmadı

Rusya'dan AB Yaptırımlarına Tepki

Rusya, Avrupa Birliği’nin uygulama kararı aldığı yeni ambargolara karşılık vereceğini duyurdu. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Ancak ne tür bir karşılık verileceğine dair detay paylaşılmadı.

Avrupa Birliği, Cuma günü yaptığı açıklamayla, 8 Rus vatandaşını daha yaptırımlar kapsamına aldığını duyurdu. Yaptırımlar listesine dahil edilen kişiler arasında üst düzey güvenlik yetkilileri ve komutanlar da bulunuyor. Bu kişiler Azov Denizi’nden Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik dolayısıyla yaptırımlar listesine alındı.

Avrupa Birliği’nin yeni yaptırımlar kararı Rusya’nın Kırım’ı ilhakının 5. yıldönümüne denk geldi. Avrupa Birliği’nin yeni yaptırım kararları Amerika ve Kanada’yla koordinasyon içerisinde alındı. Amerika ve Kanada da Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamacağını duyurdu.

Rusya’dan yapılan açıklamadaysa, AB’nin yaptırım gerekçelerinin temelsiz olduğu savunuldu ve “Rusya Avrupa Birliği’nin bu dostane olmayan girişimini yanıtsız bırakmayacaktır” denildi.

Avrupa Birliği’nin yaptırımlar listesine aldığı bu kişilere Avrupa ülkelerine seyahat yasağı ve AB ülkelerindenki finansal varlıklarının dondurulması uygulaması getiriliyor.

Avrupa Birliği Ukrayna’daki kriz nedeniyle toplamda 170 kişi ve 44 kurumu yaptırımlar listesine almış oldu.

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