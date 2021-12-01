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Rusya’dan ABD Büyükelçilik Personeline Sınırdışı

01.12.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova, üç yıldan uzun süredir Moskova’da görev yapan ABD büyükelçilik personeline 31 Ocak tarihine kadar ülkelerine dönmeleri talimatını verdi

Rusya, üç yıldan uzun süredir Moskova’da görev yapan ABD büyükelçilik personeline 31 Ocak tarihine kadar ülkelerine dönmeleri talimatını verdi. Moskova’nın bu adımı, ABD’nin Rus diplomatların sayısını kısıtlama kararına misilleme olarak değerlendiriliyor.

Son olarak Rusya'nın ABD büyükelçisi geçen hafta 27 Rus diplomat ve ailelerinin ABD'den sınırdışı edildiklerini ve 30 Ocak'ta ülkeden ayrılacaklarını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Biz buna uygun şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Üç yıldan fazla bir süredir Moskova'da bulunan ABD büyükelçiliği çalışanları 31 Ocak'a kadar Rusya'dan ayrılmalı" dedi.

Rus RIA haber ajansına konuşan Zakharova, Washington’un yeni kısıtlamalarının ABD’den ayrılmaya zorlanan Rus diplomatların gelecek üç yıl boyunca ABD'de diplomat olarak çalışmasını da yasakladığını da kaydetti.

Zakharova, "1 Temmuz 2022'den önce Washington’un üç yıllık kuraldan vazgeçmemesi ve orta yolu bulmaması durumunda, daha fazla Amerikalı personelin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırdışı edileceği açıklanan Rus personelle orantılı olarak ülkeden gönderileceğini kaydetti.

Henüz konuyla ilgili Moskova’daki ABD büyükelçiliğinden konuyla ilgili yorum yapılmadı.

Büyükelçilik, Vladivostok ve Yekaterinburg'daki konsoloslukların kapatılmasının ardından ABD'nin Rusya’daki son operasyonel temsilciliği. Washington, ülkedeki diplomatlarının sayısının 2017'nin başında yaklaşık bin 200 kişiden 120 kişiye düştüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Washington'un Rus diplomatları sınır dışı etme planlarından vazgeçmesi halinde Moskova'nın da aynı şekilde hareket edebileceğini söyledi.

Washington ve Moskova arasındaki bağlar, yıllardır Soğuk Savaş sonrası dönemdeki en düşük seviyelerde seyrediyor. İlişkiler son dönemde Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında asker konuşlandırması nedeniyle gergin.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, 28 Kasım günü 27 Rus diplomat ve ailelerinin ABD tarafından sınırdışı edileceklerini ve bu kişilere 30 Ocak’ta ülkeden ayrılmaları gerektiğinin bildirildiğini söylemişti.

Antonov, Soloviev Youtube kanalına verdiği röportajda ‘‘27 kişilik kalabalık bir grup, aileleriyle birlikte 30 Ocak’ta aramızdan ayrılacak. Çok ciddi personel sıkıntısı yaşıyoruz’’ demişti.

Rusya daha önce 2016 yılından itibaren 100’den fazla diplomatının aileleriyle birlikte ABD’den ayrılmaya zorlandığını bildirmişti.

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