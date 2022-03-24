Rusya'dan ABD Elçilik Çalışanları İçin İstenmeyen Kişi Adımı

Rusya, ABD’nin Birleşmiş Milletler’deki bazı diplomatları sınırdışı kararına kararına karşılık olarak ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde görevli bazı diplomatları istenmeyen kişi ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın kendilerine bir diplomatlar listesi gönderdiğini açıkladı.

Washington yönetimi geçen ay ulusal güvenlik gerekçesiyle, BM’de görevli 12 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararı almış ve bu kişilerin dışında ajanlık yaptıkları gerekçesiyle başka diplomatların da listeye eklenebileceğini açıklamıştı.

ABD’nin bu kararının ardından Rus Interfax haber ajansı, Rusya’nın da bazı ABD’li diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını ve bu konuda adım attığını duyurdu. Haberde “ABD’nin düşmanca ve provokatif eylemlerinin kesin bir şekilde karşılık bulacağı” ifadesi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de kendilerine bir liste ulaştırıldığını doğruladı. Sözcü “Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından büyükelçiliğimize bir istenmeyen kişiler listesinin 23 Mart tarihinde ulaştırıldığını doğruluyoruz. Bu Rusya’nın yapıcı ve mevcut durumda yardımcı olmayan son adımı. Şu an iletişim sağlamak için ülkelerimizin her zamankinden daha fazla diplomatik personele ihtiyacı var” dedi.

Ancak Rusya’nın ABD’ye kaç kişilik bir liste ilettiğine dair Interfax haber ajansı da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de net bir bilgi paylaşmadı.

