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Rusya'dan ABD Gemilerinin Olduğu Karadeniz'de Tatbikat

02.11.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, donanmasının Karadeniz tatbikatı sırasında bölgede iki Amerikan savaş gemisinin bulunmasını tepkiyle karşıladı

Rus donanması, Karadeniz'de düşman hedeflerini vurma tatbikatı yaparken Moskova, bölgede iki Amerikan savaş gemisinin varlığına tepki gösterdi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus güçlerinin Amerikan savaş gemiri USS Mount Whitney'yi "dürbünle ya da savunma sistemleriyle" gözlemleyebildiğini söyledi ve Rusya sınırları yakınındaki NATO faaliyetleri hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

Rus haber ajansı Interfax'a göre Karadeniz'deki Rus donanmasına ait gemiler, Salı günü düşman hedeflerini vurma tatbikatı yaptı. Tatbikat gereği donanma, hava savunma sistemlerş ve Kuzey Kafkasya'daki liman kenti Novorossiysk'te bulunan üssü alarma geçirildi.

Kırım'ı kendi toprağı olarak kabul eden Rusya, daha önce, Batılı ülkeleri Karadeniz'e savaş uçağı göndermemeleri ve 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası kıyılarına yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı. Ancak Kırım Yarımadası, uluslararası arenada Ukrayna'nın parçası olarak tanınıyor.

ABD donanmasından Pazartesi günü yapılan açıklamada USS Mount Whitney adlı savaş gemisinin İstanbul'a vardığı ve kısa süre içinde Karadeniz'deki diğer güçlere katılacağı bildirildi.

ABD donanmasından yapılan açıklamada, "USS Mount Whitney, bu liman ziyareti sonrasında denizdeki ABD ve NATO güçleri arasındaki işbirliğini pekiştirmek için Karadeniz'deki USS Porter'a (DDG78) katılacak" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin ise Salı günü, ABD medyasında Rus askeri gücünün Ukrayna yakınında arttırıldığına ilişkin haberi "düşük kaliteli yalan" olarak niteledi ve askerlerini kendi toprakları içinde nereye konuşlandıracağına Moskova'nın karar verdiğini kaydetti.

Amerikan haber sitesi Politico, Pazartesi günü çekilen uydu fotoğraflarının Rusya'nın ilkbahar aylarından sonra bir kez daha Ukrayna sınırına askeri birlik ve teçhizat yığdığını doğruladığını bildirmişti.

Ukrayna'dan Pazartesi günü gelen açıklamadaysa Rusya sınırında Rus askeri birliği ya da teçhizatının arttığına ilişkin gözlem yapılmadığı kaydedildi.

Bir NATO yetkilisi, "NATO teyakkuzda ve rutin olarak Rus güçlerinin hareketlerini gözlemliyor. Şeffaf olmak ve herhangi bir yanlış hesaplamadan kaçınmak önemli" şeklinde konuştu.

Rusya, sık sık, NATO'yu sınırları yakınında kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçluyor. NATO ise Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı isyancıları desteklemesi sonrasında coğrafi oalarak Rusya'ya yakın üyelerinin güvenliğini pekiştirmeye kararlı olduğunu belirtiyor.

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