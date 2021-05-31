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  4. Rusya’dan ABD ile Zirve Öncesi Gerilimi Arttıracak Açıklamalar

Rusya’dan ABD ile Zirve Öncesi Gerilimi Arttıracak Açıklamalar

31.05.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Haziran ayında Cenevre’de planlanan Putin-Biden zirvesi öncesinde ABD'ye 'rahatsız' olarak nitelendirdiği sinyaller göndereceğini ve Batı sınırını askeri olarak güçlendireceğini duyurdu

Rusya’dan ABD ile Zirve Öncesi Gerilimi Arttıracak Açıklamalar

Rusya, Haziran ayında Cenevre’de planlanan Putin-Biden zirvesi öncesinde ABD'ye 'rahatsız' olarak nitelendirdiği sinyaller göndereceğini ve Batı sınırını askeri olarak güçlendireceğini duyurdu.

RIA haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Amerikalılar, Moskova'dan gelecek birkaç sinyalin kendileri için rahatsız edici olacağını varsaymalıdır" dedi.

Açıklamalar, ABD Başkanı Joe Biden'in 16 Haziran'daki görüşmede Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e insan haklarına saygı duyması için baskı yapacağını söylemesinden bir gün sonra geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyelerde.

RIA'nın bildirdiğine göre Ryabkov, Biden'ın Rusya'daki insan haklarıyla ilgili sorularına yanıt vermeye hazır olacaklarını söyledi ve Moskova'nın zirve için bir gündem oluşturma konusunda Washington'dan daha esnek olduğunu söyledi.

Rusya'nın Batı ile bağları, Moskova’nın Ukrayna yakınlarına askeri yığınak yapması, Kremlin’e muhalif liderlerden Aleksey Navalny'nin hapse atılması ve ABD seçimlerine siber saldırı iddiaları nedeniyle şiddetli bir şekilde gerilmiş durumda.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ABD ve NATO’nun yakın zamanda Rusya'nın batısına yönelik askeri faaliyetlerini arttırdığını ve Moskova'nın buna yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre Şoygu, "Batılı meslektaşlarımızın eylemleri dünyanın güvenlik sistemini yok ediyor ve bizi karşı önlem almaya zorluyor. Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi’nde yaklaşık 20 askeri oluşum ve birlik kurulacak" dedi.

Öte yandan Interfax, üst düzey bir Rus güvenlik yetkilisinin, Moskova'nın diğer ülkelerin "düşmanca" eylemleri olarak nitelendirdiği eylemleri durdurmak için güç kullanmaya hazır olacağını söylediğini aktardı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev'in bu açıklaması, Rusya ve ABD liderlerinin gelecek ay yapacağı zirve öncesinde geldi.

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