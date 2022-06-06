Rusya’dan ABD Medya Kuruluşlarına Akreditasyon Tehdidi

Rusya ABD’deki Rus gazetecilere yönelik muamele düzelmediği sürece Moskova’daki Amerikan medya kuruluşlarının akreditasyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Reuters’a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bugün yapılan bir toplantıda, Rus gazetecilerin ABD’de özgür bir şekilde çalışamaması halinde Rusya’daki Amerikalı gazetecilerin de benzer zorluklar yaşayabileceklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesinden bu yana, Rus devlet medyası kuruluşlarından bazılarının ABD’de ve bazı Batılı devletlerde faaliyet göstermesi engellenmiş, bu kuruluşların yayın lisansları geri çekilmiş ve yaptırım uygulanmıştı. Moskova bu adımların basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Mart ayında orduyla ilgili kasıtlı olarak yalan haber yayanlara yönelik 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasayı imzalamıştı. Bunun üzerine bazı Batılı medya kuruluşları gazetecilerini Rusya’dan çekmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, geçtiğimiz hafta ABD’de Rus gazetecilerin karşılaştığı düşmanca tavıra karşılık olarak alınan sert tedbirleri, Amerikan medyası yöneticilerine bildirdiğini açıklamıştı.

Rus sözcü, bugün yapılan toplantıyla ilgili bilgi sahibi olan üç kaynağa göre, vize yenileme, engellenen banka hesapları ve ABD istihbarat kurumlarının tacizi gibi Rus gazetecilerin karşılaştıkları zorluklara değindi.

Bu kaynaklara göre Zaharova, Rus gazetecilerin ABD’de özgür bir şekilde çalışamaması halinde, Rusya’daki Amerikalı gazetecilerin de vize, medya akreditasyonu ve banka hesapları konusunda benzer zorluklar yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

Rus sözcü, Amerikan medyası temsilcilerine, durumun değişmemesi halinde Amerikalı gazetecilerin ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını söyledi. Zaharova, Rusya’nın böyle bir adım atmak istemediğini ancak Rus gazetecilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle buna mecbur bırakıldığını belirtti.

Zaharova, bugün yapılan toplantı ya da Amerikan medya kuruluşlarına yapılan uyarı konusunda bir yorum yapmadı.

Rus basını: “Toplantıya CNN ve AP de katıldı”

Rus RIA haber ajansı, Wall Street Journal, CNN, Associated Press, NPR ve Alhurra TV temsilcilerinin toplantıya katıldığını bildirdi.

Associated Press, CNN, Washington Post ve Wall Street Journal gibi Amerikan medya kuruluşlarının sözcüleri toplantıya ilişkin açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi.

Washington Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını desteklemek amacıyla yanlış bilgi yaydıklarını söylediği Rusya’nın devlet kontrolundaki televizyon kanallarına yönelik yaptırım uygulamıştı. Rus yetkililer Ukrayna’da yaşananlar için “işgal” ya da “savaş” ifadesini kullanmıyor.

Aralarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus sözcü Zaharova’nın olduğu Rus yetkililer Moskova’nın Ukrayna’da özel bir operasyon yürüttüğünü savunuyor ve Batı medyasının Rusya’nın NATO’nun genişlemesine ilişkin kaygılarını ve Rusça konuşan nüfusa yönelik zulüm iddialarını görmezden gelen tek taraflı bir bakış açısını yansıttığını iddia ediyor.

Bazı Batılı medya kuruluşları Rusya’dan ayrılmış durumda. Aralarında Reuters’ın da olduğu bazı medya kuruluşlarıyla ülkede kalmaya ve haber yapmaya devam ediyor.

