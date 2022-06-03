HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya'dan ABD Medya Kuruluşlarına Uyarı

Rusya'dan ABD Medya Kuruluşlarına Uyarı

03.06.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan medya kuruluşlarının Moskova'daki sorumlularını gelecek Pazartesi bakanlığa çağırıp, kendilerini Amerika'nın Rus medyasına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak atılacak sert adımlar hakkında bilgilendireceğini kaydetti

Rusya'dan ABD Medya Kuruluşlarına Uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan medya kuruluşlarının Moskova'daki sorumlularını gelecek Pazartesi bakanlığa çağırıp, kendilerini Amerika'nın Rus medyasına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak atılacak sert adımlar hakkında bilgilendireceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rus medyasının, yöneticilerinin ve gazetecilerin Amerika'daki faaliyetleri normalleşmezse en sert önlemlerin alınması kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Zaharova, "Bu nedenle 6 Haziran Pazartesi günü Amerikan medya kuruluşlarının Moskova bürolarının şefleri Rusya Dışişleri Bakanlığı basın merkezine davet edilecek ve kendilerine hükümetlerinin medyaya düşmanca tavrının sonuçları anlatılacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Rusya, Batılı ülkeleri, devlet destekli haber kuruluşları üzerindeki yasaklar da dahil, Rus medyasına haksız kısıtlamalar dayatmakla suçluyor. Rus parlamentosu, geçen ay, Batılı bir ülkenin Rus medyasına "dostane olmayan" bir yaklaşım sergilemesi durumunda, savcılara, yabancı medya kuruluşlarının Moskova'daki bürolarını kapatma yetkisi tanıyan bir yasa geçirdi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana medyada savaşla ilgili haberlerin üzerine gitmeye başladı. Ukrayna işgalini "özel askeri operasyon" olarak tanımlayan Rusya, askeri faaliyetler hakkında kasten "sahte" haber yayan gazetecilere 15 yıl hapis cezası öngören bir yasa çıkardı.

Yasa, bazı Batılı medya kuruluşlarının gazetecilerini Rusya'dan çekmesine yol açtı. Reuters'ın da aralarında bulunduğu başka Batılı medya kuruluşları, Rusya'da faaliyet göstermeye devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisi boynundan bıçakladı!Polisi boynundan bıçakladı!
Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar varAşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var
TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepkiTÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Kira artışında önemli detay!

Kira artışında önemli detay!

İlginizi Çekebilir

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.