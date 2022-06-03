Rusya'dan ABD Medya Kuruluşlarına Uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan medya kuruluşlarının Moskova'daki sorumlularını gelecek Pazartesi bakanlığa çağırıp, kendilerini Amerika'nın Rus medyasına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak atılacak sert adımlar hakkında bilgilendireceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rus medyasının, yöneticilerinin ve gazetecilerin Amerika'daki faaliyetleri normalleşmezse en sert önlemlerin alınması kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Zaharova, "Bu nedenle 6 Haziran Pazartesi günü Amerikan medya kuruluşlarının Moskova bürolarının şefleri Rusya Dışişleri Bakanlığı basın merkezine davet edilecek ve kendilerine hükümetlerinin medyaya düşmanca tavrının sonuçları anlatılacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Rusya, Batılı ülkeleri, devlet destekli haber kuruluşları üzerindeki yasaklar da dahil, Rus medyasına haksız kısıtlamalar dayatmakla suçluyor. Rus parlamentosu, geçen ay, Batılı bir ülkenin Rus medyasına "dostane olmayan" bir yaklaşım sergilemesi durumunda, savcılara, yabancı medya kuruluşlarının Moskova'daki bürolarını kapatma yetkisi tanıyan bir yasa geçirdi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana medyada savaşla ilgili haberlerin üzerine gitmeye başladı. Ukrayna işgalini "özel askeri operasyon" olarak tanımlayan Rusya, askeri faaliyetler hakkında kasten "sahte" haber yayan gazetecilere 15 yıl hapis cezası öngören bir yasa çıkardı.

Yasa, bazı Batılı medya kuruluşlarının gazetecilerini Rusya'dan çekmesine yol açtı. Reuters'ın da aralarında bulunduğu başka Batılı medya kuruluşları, Rusya'da faaliyet göstermeye devam ediyor.

