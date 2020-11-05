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Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama

05.11.2020 12:56 | Son Güncelleme

Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama

Kremlin, seçim sonuçlarına belirsizliğin küresel ekonomiye olumsuz etkilediğine işaret etti.Rusya'dan ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimine ilişkin yapılan ilk açıklamada ekonomiye dikkat çekildi. Kremlin sözsücü, belirsizliğin şimdiye kadar küresel ekonomiye olumsuz etki ettiğini belirterek, belirsizliğin endişe yarattığını vurguladı.

Sözcü, seçime ilişkin başka bir değerlendirme yapmaktan ise kaçındı.

Ekonomi dünyasında gergin bekleyiş

Seçimlerde son durum?

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Demokratların adayı Joe Biden'ın kilit eyaletler arasında bulunan Michigan ve Wisconsin'de seçimi kazanması, Beyaz Saray şansını yükseltti.

Biden şimdiye kadar 264 seçici kurul delegesi kazanırken, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kazandığı delegeler 214'de kaldı. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için en az 270 delegenin oyunu almak gerekiyor. Seçimin sonucunu Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia ve Nevada eyaletlerinden gelecek oylar belirleyecek.

Reuters,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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