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Rusya'dan ABD ve İngiltere'nin Siber Saldırı Suçlamasına Ret

02.07.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğinden bugün yapılan açıklamada, Amerika ve İngiltere’nin Rusya'nın küresel çapta siber saldırı kampanyası yürüttüğü iddiaları reddedildi

Rusya'dan ABD ve İngiltere'nin Siber Saldırı Suçlamasına Ret

Amerikalı ve İngiliz yetkililerin, Rus istihbaratının küresel çapta nasıl bir siber saldırı kampanyası yürüttüğünü ayrıntılarıyla açıkladıkları uyarı mesajına Rusya’dan yanıt geldi.

Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğinden bugün yapılan açıklamada, Amerika ve İngiltere’nin iddiaları reddedildi.

Amerika ve İngiltere dün yayınladıkları ortak bir açıklamada, Rusya istihbaratının birçok hükümet dairesi, enerji firmaları ve diğer kuruluşların bulut bilişim sistemlerine “kaba kuvvet” olarak nitelendirilen bir yöntemle sızdığını ileri sürmüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) tarafından siber saldırı kampanyasıyla ilgili dün yapılan uyarı niteliğindeki açıklamada yer verilen saldırılar, daha önce 2016 ve 2020 yıllarında Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalelerle ve yurtdışında düzenlenen başka büyük siber saldırılarla ilişkilendirilmişti.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin bugün Facebook hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, “Rusya devletine bağlı herhangi bir birimin ‘Amerika’da ve yurtdışında hükümet daireleri ve özel firmalara yönelik’ saldırı düzenlediği iddialarını kesinlikle reddediyoruz” denildi.

Büyükelçilik yetkilileri, Amerika’nın “asılsız iddialara odaklanmak yerine” siber suçlara karşı mücadelede Rusya ile işbirliği içinde olmasını umduklarını ifade etti.

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