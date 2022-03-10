Rusya’dan ABD ve Ukrayna’ya Biyolojik Silah Suçlaması

Rusya, ABD’nin Ukrayna’da askeri-biyolojik bir program yürüttüğünü iddia etti ve açıklama talebinde bulundu. Washington ‘‘dezenformasyon’’ şeklinde nitelediği iddiaların ‘‘saçma’’ olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, programla ilgili delillere Rusya’nın Ukrayna’da ‘‘askeri operasyonu’’ sırasında erişildiğini öne sürdü. Zaharova, ABD’nin biyolojik askeri programı kapsamında Ukrayna’da ölümcül patojenler olan veba ve şarbon bulundurduğunu öne sürdü. Moskova, işgali ‘’özel askeri operasyon’’ olarak tanımlıyor.

Zaharova, Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın veba, kolera, şarbon patojenlerinin 24 Şubat’tan sonra imha edilmesi talimatını verdiğine dair belgelere ulaştıklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Ukrayna’nın topraklarımıza yakın laboratuvarlarında biyolojik silah bileşenleri geliştirdiği sonucuna varabiliriz” dedi.

Reuters haber ajansına göre belgelerin doğruluğunun bağımsız olarak kanıtlanması ise mümkün görünmüyor.

Zaharova iddia edilen programın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından finanse edildiğini öne sürdü. Bu nedenle, ‘‘Barışçı kullanımdan ya da bilimsel hedeflerden söz etmiyoruz’’ diye konuştu.

‘‘Biden yönetimi açıklama yapmalı’’

Sözcü, Biden yönetiminin, Ukrayna'daki programlar hakkında "resmi olarak" dünyaya açıklama yapması gerektiğini söyledi ve "Ayrıntı talep ediyoruz" dedi.

Zaharova ayrıca, iddia edilen patojenlerin imha edildiğinin kesin olmadığını söyledi ve bunların aşırılık yanlıları ya da milliyetçilerin eline geçme olasılığına dikkat çekti.

Ukrayna ve ABD’den yalanlama

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ise iddiayı kesin bir dille yalanladı. Salı günü de ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, Rusya’nın suçlamasıyla ilgili ‘‘Bu saçma Rus dezenformasyonu kesinlikle yanlıştır’’ demişti.

Rusya, ABD’nin Ukrayna laboratuvarlarıyla çalıştığına ve biyolojik silah ürettiğine dair yıllardır iddialarda bulunuyordu. Bu iddialar Corona virüsü pandemisinin ardından artmıştı.

ABD ve Ukrayna 1990’lardan bu yana Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından kitle imha silahları tehdidini azaltmayı amaçlayan uluslararası bir anlaşmanın parçası olarak birlikte çalıştı. İki ülke 2005'ten bu yana da aşı araştırmaları dahil bulaşıcı hastalık salgınlarını önleme konusunda işbirliği yaptı.

