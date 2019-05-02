Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin "kaçma hazırlığında olan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu ülkede kalmaya Rusya’nın ikna ettiği" yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Lavrov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Venezuela’daki durum ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin, Venezuela lideri Maduro’yu Küba’ya kaçmayarak ülkede kalmaya Rusya’nın ikna ettiği yönündeki iddialarını yalanlayan Lavrov, "ABD yönetimi temsilcilerinin Venezuela hakkında söylediklerinin tümünü listelerseniz elbette sürekli soru sorabilirsiniz. Diplomatik olarak bu soruların cevabı genellikle 'Doğru değil.' şeklinde olacaktır." dedi.

Moskova ile Washington’un Venezuela konusu da dahil olmak üzere aralarındaki temasları sürdüreceğini belirten Lavrov, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kendisini sadece aramış olmak için aradığını ve Venezuela'ya müdahalede bulunmama çağrısı yaptığını" dile getirdi.

Venezuela'daki durum için temasları sürdürme noktasında anlaştıklarını kaydeden Lavrov, "bu ülkeye müdahale meselesine ilişkin olarak da aralarındaki tartışmaya şimdilik nokta koyduklarını" aktardı.