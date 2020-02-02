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Rusya'dan ABD'nin sözde planı için "BMGK kararlarıyla uyuşmuyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Rusya'dan ABD'nin sözde planı için "BMGK kararlarıyla uyuşmuyor" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının bazı maddelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyuşmadığını belirtti.

Peskov, Rossiya 1 televizyonunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BMGK'nin Filistin-İsrail meselesine ilişkin kararları olduğuna dikkati çeken Peskov, "Planın bazı maddeleri BMGK'nin kararlarıyla tam olarak uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini vurgulayan Peskov, "Filistin'in ve Filistin'i destekleyen bazı Arap ülkelerinin tepkisini görüyoruz. Elbette bu, planın uygulanabilirliğini düşündürüyor." ifadelerini kullandı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini belirten Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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