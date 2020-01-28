Rusya'dan ABD'nin sözde planı için "kararı çatışan taraflar alacak" vurgusu

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını "inceleyeceklerini" belirterek, "Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür. Kararı çatışan taraflar alacaklar, Amerikalılar değil." dedi.

Bogdanov, Rus RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla ilan ettiği sözde barış planına dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafından sunulan teklifin, karşılıklı kabul edilebilir olup olmadığının belirsizliğine dikkati çeken Bogdanov, "Tarafların tepkilerini beklememiz gerekiyor. Rusya olarak da teklifi inceleyeceğiz. Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür." diye konuştu.

Nihai kararı Filistinliler ve İsraillilerin alacağına işaret eden Bogdanov, "Kararı çatışan taraflar alacaklar, Amerikalılar değil. Bizler çatışmanın bir parçası değiliz." dedi.

Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını açıklamıştı.

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

