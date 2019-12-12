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Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:31 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: - "Yaptırım aracılığıyla baskı kurma politikası, uluslararası ilişkilerin koordinasyon sisteminde kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Yaptırım aracılığıyla baskı kurma politikası uluslararası ilişkilerin koordinasyon sisteminde kabul edilemez." dedi.

Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye baskı kurduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili üçüncü bir ülkenin yorumlarına ihtiyaç olmadığını ifade eden Zaharova, "Bu tartışma kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Zaharova, ABD’nin başka ülkelere de yaptırım uyguladığına dikkati çekerek, "Yaptırım aracılığıyla baskı kurma politikası, uluslararası ilişkilerin koordinasyon sisteminde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

- "NATO, gerginlik derecesini artırmaya çalışıyor"

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin geçen hafta yapıldığını hatırlatan Zaharova, "Rus tehdidi, zirvede uluslararası terörizm, yasa dışı göç ve siber tehditler gibi sorunların önüne geçti." diye konuştu.

NATO'nun uzayı yeni harekat alanı olarak kullanması yönündeki kararını değerlendiren Zaharova, "NATO, gerginlik derecesini artırmaya ve bütün alanlarda tahakküm kurmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya S-400 Türkiye yaptırım

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