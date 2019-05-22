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Rusya'dan ABD'ye "Basra Körfezi'nde durumu kötüleştirmeme" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov: - "Sinirleri bozma niyetiyle hareket eden ABD ve müttefiklerinin, Basra Körfezi'ndeki durumu kötüleştirmemesi gerekiyor"

Rusya, ABD ve müttefiklerine, Basra Körfezi'nde durumu kötüleştirmeme çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da Basra Körfezi ve Venezuela'daki duruma ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili Ryabkov, "Sinirleri bozma niyetiyle hareket eden ABD ve müttefiklerinin, Basra Körfezi'ndeki durumu kötüleştirmemesi gerekiyor." dedi.

Ryabkov, Rusya'nın Venezuela'daki darbe girişimine karşı direniş göstereceğinin de altını çizerek "ABD'nin teşvikiyle darbe girişimlerine devam edilecek." ifadesini kullandı.

Ryabkov, Rusya'nın ABD ile iyi ilişki kurmak için her türlü çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.

- Körfez'deki olaylar

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti. Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine 15 Mayıs'ta Bağdat Büyükelçiliğindeki tüm ikinci derecedeki personelden Irak'ı terk etmesini istemişti.

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ABD Basra Körfezi Rusya Venezuela'da darbe girişimi

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