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Rusya’dan ABD’ye Diplomatik Misilleme Tehdidi

29.11.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya diplomatlarının ABD’den sınırdışı edilmesine diplomatik yollardan karşılık vereceğini açıkladı

Rusya diplomatlarının ABD’den sınırdışı edilmesine misillemede bulunacağını açıkladı. Açıklama Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin Soğuk Savaş sonrasına benzer düzeyde kötüleştiği bir döneme rastladı.

RIA haber ajansına göre açıklamayı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptı.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Cumartesi günü 27 Rus diplomatın daha ABD’den sınırdışı edildiklerini ve diplomatların aileleriyle birlikte 30 Ocak’ta ABD’den ayrılacaklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 29 Ekim itibariyle Rusya’nın Birleşmiş Milletler temsilciliğinde görevli diplomatları dahil ABD’de yaklaşık 200 Rus diplomatın görev yaptığını belirtmişti.

Beyaz Saray yönetimi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusya’daki ABD Büyükelçiliği personeli sayısının bir dizi sınırdışı edilme vakası ve kısıtlamaların ardından 1200’den 120’ye düştüğünü belirtmişti.

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği bu yıl içinde diplomatik olmayan vizeleri işleme almamaya başlamıştı.

ABD-Rusya arasında doğalgaz boru hattı gerginliği

Kremlin’den bugün yapılan bir başka açıklama da, taraflar arasındaki bir başka gerginliğe işaret etti.

Kremlin bugünkü açıklamasında Amerika’nın, Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecinde hiç bir tarafa baskı yapmaması gerektiği kaydedildi.

Rusya, kısa bir süre önce tamamlanan doğalgaz boru hattına gaz pompalamak için ilgili Alman makamlarından onay sertifikası bekliyor.

ABD, Avrupa’nın doğalgaz konusunda Rusya’ya bağımlılığını arttıracağı gerekçesiyle boru hattına uzun bir süre karşı çıktı.

Biden yönetimi bir Rus gemisine ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattında yer alan iki şirkete yaptırım uyguladı.

Kremlin: “Biden-Putin görüşmesinin yıl sonundan önce yapılmasını umuyoruz”

Taraflar arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında görüntülü bir konuşmanın yapılması planlanmıştı.

RIA haber ajansına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu görüşmenin yıl sonundan önce yapılmasını umduklarını ancak henüz tam bir tarihin belirlenmediğini söyledi.

Bazı Rus kaynaklar Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini, Moskova’nın Biden’la yapılacak bir başka zirvenin koşullarını sağlama alma ve çerçevesini belirleme çabalarının bir parçası olduğu görüşünde.

ABD Başkanı Biden Cuma günü yaptığı açıklamada Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşme ihtimalinin olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğa hazırız”

Moskova, Ukrayna’yı işgal etme planı olmamasına rağmen, ABD’nin kötü propaganda amacıyla bu iddiayı yaymaya çalışmakla suçluyor.

ABD, NATO ve diğer Batı ülkeleri ise Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasından endişeli.

Ukrayna gerginliği konusunda ise Türkiye arabuluculuk rolüne talip. NTV televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu olabileceğini söyledi.

Türkiye’nin Ukrayna’ya bu yıl başlarında silahlı insansız hava aracı satması ve Ukrayna’nın bu silahlı insansız hava araçlarını Rusya destekli ayrılıkçılara karşı kullanmasına Moskova tepki göstermişti.

Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinin barış içinde olmasını istediğini ve bu konuyu Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le sık sık görüştüklerini, Ukrayna ve Rusya ile konuşarak bu konunun çözümünde rol almak istediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifi konusunda yorum yapmayı reddetti.

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