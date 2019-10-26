Rusya'dan ABD'ye "haydut" suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarını koruma bahanesiyle silah kontrolüyle elinde tutmasının meşru olmadığını belirterek, "Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur." dedi.

Konaşenkov, Pentagon'un Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını terör örgütü DEAŞ'tan korumak için YPG/PKK terör örgütü ile koordineli çalışarak bölgeye askeri takviye yapacakları yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bu yöndeki açıklamasının şaşırtıcı olmadığını dile getiren Konaşenkov, Suriye topraklarındaki yer altı kaynaklarının terör örgütü DEAŞ'a ya da "bu yatakları DEAŞ'tan koruyan Amerikalılara" değil Suriye'ye ait olduğunu vurguladı.

Konaşenkov, şöyle devam etti:

"Suriye'nin kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından korumak adına Amerikan birlikleri için hem uluslararası hukuk hem de Amerikan hukukunda, hiçbir yerde tek bir meşru vazife olamaz. Bu yüzden Washington'un yaptığı; Suriye'nin doğusunda petrol yataklarını ele geçirmek ve silah kontrolüyle elinde tutmaktır. Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur."