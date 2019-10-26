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Rusya'dan ABD'ye "haydut" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov: - "Washington'un yaptığı; Suriye'nin doğusunda petrol yataklarını ele geçirmek ve silah kontrolüyle elinde tutmaktır. Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarını koruma bahanesiyle silah kontrolüyle elinde tutmasının meşru olmadığını belirterek, "Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur." dedi.

Konaşenkov, Pentagon'un Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını terör örgütü DEAŞ'tan korumak için YPG/PKK terör örgütü ile koordineli çalışarak bölgeye askeri takviye yapacakları yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bu yöndeki açıklamasının şaşırtıcı olmadığını dile getiren Konaşenkov, Suriye topraklarındaki yer altı kaynaklarının terör örgütü DEAŞ'a ya da "bu yatakları DEAŞ'tan koruyan Amerikalılara" değil Suriye'ye ait olduğunu vurguladı.

Konaşenkov, şöyle devam etti:

"Suriye'nin kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından korumak adına Amerikan birlikleri için hem uluslararası hukuk hem de Amerikan hukukunda, hiçbir yerde tek bir meşru vazife olamaz. Bu yüzden Washington'un yaptığı; Suriye'nin doğusunda petrol yataklarını ele geçirmek ve silah kontrolüyle elinde tutmaktır. Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur."

Sözcü Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı istihbarat uydu görüntülerinin, Fırat'ın doğusunda DEAŞ'lı teröristlerin yenilgisinden önce ve sonra ABD askerlerinin koruması altında aktif olarak Suriye petrolünün çıkarıldığını ve işlenmek üzere tankerlerle Suriye'nin dışına çıkarıldığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Bölgedeki petrol üretiminin Amerikan yaptırımlarını aşarak Batılı şirketlerin ekipmanlarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Konaşenkov, petrol ihracatının ise ABD'nin kontrolündeki firmalarla sağlandığını aktardı.

Konaşenkov, Suriye petrolü kaçakçılığından elde edilen gelirin ise ABD özel askeri firması ve ABD özel kuvvetlerin hesabına gittiğini ifade etti.

Sözcü Konaşenkov, "Suriye petrolünden elde edilen bir varil kaçak petrolün fiyatı 38 dolardan hesaplandığında Amerikan devlet hizmetlerinin özel firması aylık 30 milyon dolardan fazla kazanıyor." dedi.

Ayrıca Konaşenkov, bu yolla ABD'nin, Suriye'nin petrollerini "DEAŞ'ın gizli efsanevi hücrelerinden" koruma bahanesi ile bölgede sonsuza kadar kalmak isteyeceğini savundu.

- ABD'den "petrolü YPG/PKK ile koruyacağız" açıklaması

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını terör örgütü YPG/PKK ile koruyacaklarına yönelik açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "ABD ve ortaklarının DEAŞ'a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri DEAŞ'ın önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ'ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir." ifadesi kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD petrol Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov Suriye

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